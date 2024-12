Lanazione.it - Sanità e sociale. Oggi l’audizione con Marchino

Nuova audizione della commissione. Il presidente Evasio Gialletti ha convocato per domani alle 17 nella sala delle Quattro Virtù del palazzo comunale una nuova seduta con all’ordine del giornodi Massimo(nella foto), direttore del Distretto sanitario di Orvieto, che fa seguito a quella con Ilaria Bernardini, direttrice sanitaria dell’ospedale. Sul tema interviene l’associazione Prometeo. " Riteniamo insufficiente una singola riunione per affrontare un tema così vasto e complesso con l’approfondimento necessario, vista anche la molteplicità dei sevizi affidata alla responsabilità del distretto-dice l’associazione-sarà quindi difficile trattare nel merito in modo analitico e con dati quantitativi, possibilmente aggiornati e coincidenti con quanto certificato da Agenas, i problemisul tavolo.