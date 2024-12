Panorama.it - Presepe in Vaticano, rimosso il bambinello con la kefiah palestinese

Aveva fatto molto discutere ildonato aldalla comunità cristiana di Betlemme, dove nella culla Gesù bambino era stato cinto da una. A pochi giorni dalla sua installazione il controverso simbolo pare finalmente essere stata. Oggi, infatti, sulla pagina di Vatican News (il portale ufficiale dell'informazione Vaticana) compare una foto deldi stamani in occasione dell'udienza generale di Papa Francesco nell'aula Paolo VI, in cui non ci sono né culla, né lae neppure il. D’altro canto, da tradizione, ilnelveniva aggiunto la notte di Natale. Come prevedibile, questoha scatenato critiche e discussioni. L’opera, progettata da due artisti dell'Università Dar al-Kalima di Betlemme e promossa da enti palestinesi, tra cui l'Ambasciata presso la Santa Sede, è stata descritta dal Palestine Chronicle come “un cenno toccante alla lotta”, ricevendo le critiche delle comunità israeliana ed ebraica.