Lanazione.it - Patto con l’università, è polemica: "Soldi da usare per altri servizi"

"Invece di firmare convenzioni (onerose) connon si potevano investire denari per iall’infanzia?". Fratelli d’Italia all’attacco sulla scelta del comune di sottoscrivere un accordo con i dipartimenti di agraria e architettura dell’ateneo fiorentino per un piano comunale delle emissioni. "Non sono riusciti o non hanno voluto – dicono i consiglieri Claudio Gemelli e Maria Luisa Dipalo (nella foto) – reinvestire i 195.000 euro avanzati nel capitolo di spesa per i nostriall’infanzia perché, hanno detto, troppo a ridosso della fine dell’anno. E invece sono riusciti in tempi record a inserire nella variazione di Bilancio di fine novembre, 222.000 euro da qui al 2026 per Accordi di collaborazione con le Università per ildei Sindaci, per riqualificazioni urbanistiche e per la transizione ecologica".