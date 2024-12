Linkiesta.it - Oltre la tendenza, le scelte di cuore del vino che racconta storie e territori

Leggi su Linkiesta.it

Oggi chi non conosce i vini dell’Etna fa una pessima figura, ma c’è stato un periodo storico, non così lontano, in cui solo in pochi e visionari investivano su questoo e decidevano che qui avrebbero costruito la propria impresa, su queste alture scoscese e su questo terreno impervio che voleva dire fatica, impegno, incertezza. Ma nel tempo ci sono state delle persone che ci hanno creduto comunque, e sono oggi gli artefici del grande successo delo e della sua grande fama attuale. Quando si pronuncia il nome di Silvia Maestrelli, nel mondo del, gli occhi diventano umidi e il pensiero corre a quella tavolozza di terroir tra i muretti a secco e il mare cobalto sullo sfondo che circoscrive la sagoma della Doc Etna e che, come una mezzaluna, interessa i tre versanti. L’enologa e produttrice decise nel 2007 di fermarsi, insieme al marito e socio Roberto Silva, a Rovittello, sul versante nord – dove oggi troviamo ilpulsante di Tenuta di Fessina – e, dopo lunghe e articolate trattative con gli antichi e numerosi proprietari della terra, diede vita al suo progetto enologico sui versanti del vulcano attivo più alto d’Europa.