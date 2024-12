Quotidiano.net - Nuovo attacco con missili Atacms in Russia, Mosca prepara la risposta a Kiev

Roma, 11 dicembre 2024 – L’Ucraina sfodera iamericaniper unin territorio russo. Sei quelli sparati in direzione dell’aeroporto militare di Taganrog, nella regione di Rostov, secondo quanto riporta il ministero della Difesa di. Due sarebbero stati abbattuti dai sistemi di scudo russi Pantsir, quattro deviati. Il Cremlino parla di “feriti tra il personale” dell’aeroporto a seguito della “caduta di frammenti dei” intercettati. Le infrastrutture dello scalo sarebbero invece intatte. “Due edifici sul territorio dell'aerodromo e tre veicoli militari, nonché veicoli civili nel parcheggio adiacente, hanno riportato lievi danni”. Ilucraino “non rimarrà senzae verranno adottate le misure adeguate”, ha detto. La minaccia di Putin Nei giorni scorsi Vladimir Putin ha minacciato l’uso dei potenti Oreshnik –supersonici, con una gittata di diverse migliaia di chilometri, progettati per trasportare testate nucleari – in reazione all’aggressione ucraina, che con gliamericani e gli Storm Shadow britannici ha raggiunto un livello di penetrazione maggiore.