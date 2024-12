Terzotemponapoli.com - Napoli, Billy Gilmour si racconta

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il centrocampista delè intervenuto a Radio CRC, radio ufficiale del club partenopeo. Di seguito le sue parole. “L’identità della città di? Sì, l’ho sentita, è forte, è molto passionale, come lo siamo noi scozzesi. L’ho percepita immediatamente. Il mio ambientamento? Sono qui da tre mesi e mezzo ed ovviamente non è semplice trasferirsi in una cultura nuova. Sto facendo progressi però, sto imparando l’italiano ed una delle parole che conosco è ‘bravissimo’ e ‘forza’. Faccio di tutto per aiutare i miei compagni”.L’approccio nel campionato italiano L’approccio con il campionato italiano? Le partite sono molto dure a livello di organizzazione, non è facile affrontare le avversarie. Però qui lavoriamo ogni giorno per fare in modo da ottenere il maggior numero di punti possibili in classifica.