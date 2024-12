Liberoquotidiano.it - **Musica: Zampaglione, 'mio horror ambientato a Sanremo? Sarebbe un bagno di sangue'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Era un periodo difficile perché non ero stato bene: doveva essere un intervento di colecisti che sembrava di routine e purtroppo sono subentrate delle complicazioni molto pesanti. Sono stato all'ospedale parecchio tempo, e mi attraversavano emozioni contrastanti, stai lì sei sospeso in una dimensione in cui anche il cielo non sai più da che prospettiva lo devi guardare. Così è nato 'Il Cielo'". A raccontare all'Adnkronos la nascita del suo nuovo brano 'Il Cielo' (uscito il 15 novembre su etichetta Emy Records/Universal) è Federico, ospite negli studi dell'agenzia per un'intervista a tutto tondo e uno show-case in esclusiva. "Avevo sul telefono un'applicazione di piano, e quando mi sono sentito meglio ho cominciato a mettere giù degli accordi. Di fatto, sono uscito da lì che il pezzo c'era".