Mosca | Assad è al sicuro in Russia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.52 Il vice ministro degli Esteri russo Ryabkov ha confermato che lasta offrendo rifugio a Bashar aldopo la caduta del regime in Siria. "E' al, e ciò dimostra che laagisce come richiesto in una situazione così straordinaria",ha detto a Nbc New Alla domanda se il Cremlino avrebbe consegnatoper fargli affrontare un processo davanti alla Corte penale internazionale, Ryabkov si è limitato a dire che la Federazione Russa "non è parte della convenzione che ha istituito la Corte penale internazionale".