Mister Movie | Top Gun 3 | Miles Teller vuole una cosa da Tom Cruise

L'Attesa per il Terzo Capitolo di Top Gun

Mentre i fan di Top Gun restano in trepidante attesa di dettagli sul possibile terzo capitolo della saga, una delle star principali di Top Gun: Maverick, ha condiviso una curiosa richiesta fatta a Tom Cruise. Miles Teller, che interpreta Bradley "Rooster" Bradshaw, ha rivelato che, qualora si confermasse il sequel, vorrebbe essere informato in tempo per prepararsi fisicamente al ruolo.

La Richiesta di Teller a Tom Cruise

In un'intervista con Collider, l'attore ha raccontato che la sua unica condizione per tornare nei panni di Rooster è avere il tempo necessario per tornare in "forma da Top Gun". "Tom mi ha detto che sarà il primo a saperlo, e mi darà abbastanza tempo per rimettermi in forma", ha spiegato Teller.