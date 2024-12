Lapresse.it - Milano, minore stuprato e seviziato nei box: fermati un 44enne e un 14enne

Un uomo di 44 anni e un ragazzo di 14 anni sono statidalla Procura e dalla Procura per i minori dicon le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo, rapina, lesioni e produzione di materiale pedopornografico per aver abusato di un 16enne all’interno di un condominio di. Sarebbe avvenuto nella notte fra lunedì e martedì quando la vittima, con disabilità e proveniente da una famiglia seguita dai servizi sociali, sarebbe stata attirata forse con un invito in un condominio dale lì seviziata, violentata e filmata dai due indagati.Il giovane ritrovato in stato di choc da una volante della poliziaL’episodio sarebbe avvenuto sicuramente in cantina e forse all’interno di uno degli appartamenti. Il giovane è stato notato ore vagare mezzo nudo e in stato di choc per strada da una volante della polizia di stato.