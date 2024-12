Medicina avvicinare i giovani alla scienza | torna il progetto Fattore J

Leggi su Ildenaro.it

Secondo la Generazione Z, saranno la ricerca scientifica (68%) e la(66%) i settori che trarranno i maggiori benefici dall’intelligenza artificiale (Ai). I, infatti, nutrono una forte fiducia nell’utilizzo dell’Ai nell’ambito della salute, convinti che questa tecnologia avrà un impatto positivo sulla sanità del futuro, rendendola più rapida (61%), organizzata (57%), efficace (50%) e personalizzata (50%). Tuttavia, resta fondamentale per loro preservare il contatto umano nelle cure (61%), evidenziando anche l’esigenza per i professionisti sanitari di sviluppare un pensiero critico per integrare al meglio le nuove tecnologie (47%). E’ quanto emerge dricerca ‘Intelligenza artificiale, una risorsa per la salute?’, condotta da Swg per Johnson & Johnson. Per raccontare aiil futuro della, prende il via la quinta edizione di ‘J‘, unpromosso da Johnson & Johnson e da Fondazione Mondo Digitale Ets con la collaborazione scientifica dell’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, punto di riferimento nella ricerca oncologica e protagonista di grandi traguardi clinici e sanitari.