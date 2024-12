Calciomercato.it - ll futuro di Allegri: tra battute sulla Roma e tentazioni inglesi

Il tecnico livornese vuole tornare in pista. Accostato ai giallorossi, ha ancora mercato in Premier e in Arabia SauditaMassimilianovuole tornare presto ad allenare, che sia in Italia o all’estero, con una preferenza per la Serie A. E proprio nel nostro campionato, ladel suo amico Ranieri è ancora senza allenatore per il prossimo anno e quindi alla ricerca di un nuovo condottiero.Massimiliano(LaPresse) Calciomercato.itIl contratto del tecnicono scade a giugno, dal prossimo anno sarà dirigente e come ammesso oggi in conferenza sta già lavorando per il suo erede. “Stiamo cercando un allenatore bravo e basta. Speriamo di non sbagliarlo”. È noto il suo ottimo rapporto con, che in più occasioni è stato vicino alladi Pallotta.Gli stessi Friedkin, attraverso un contatto indiretto, hanno provato a sondare gli umori del livornese anche durante la gestione di De Rossi (parliamo prima di-Empoli), ma all’epoca l’ex juventino non aveva dato disponibilità: respirava un clima di confusione.