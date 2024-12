Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek in DIRETTA: Brignone precede Gut e Bassino, Goggia inizia forte poi frena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 Ariane Raedler dopo un buon avvio chiude lontanissima in 18a posizione a 3.63. Al via ora la svizzera Michelle Gisin.19.30 Christina Ager si ferma in 13a posizione a 2.25 dache, a quanto pare, ha subito impattato bene con la Birds of Prey. Con il n°20 tocca all’austriaca Ariane Raedler.19.29 Laura Gauche dopo un ottimo avvio prosegue su buoni tempi, prima di perdere parecchio nel finale. Chiude ottava a 1.37. Si prepara l’austriaca Christina Ager.19.28 Priska Ming-Nufer non va oltre la 11a posizione a 2.04. Al cancelletto ora la francese Laura Gauche.19.27 Corinne Suter con il pettorale numero 16 vola in vetta con 23 centesimi su, poi rallenta e lascia 2 secondi in poche porte. Chiude penultima a 3.87. Ora tocca alla svizzera Priska Ming-Nufer.