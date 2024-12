Oasport.it - LIVE Scandicci-Stoccarda 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: primo set senza affanni per le toscane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CALCIT DIDALLE 19.001-0 Mani out da posto 3 di Baijens.si porta sull’1-0.24-16 Bell’attacco di Rivers: forte in parallela.24-15 Altro fallo di posizione delle tedesche. Il secondo nelset. SET-POINT.23-15 Mani out Herbots.22-15 Lungo scambio, ci pensa Antropova, non riesce a buttare la palla aldilà della rete.21-15 Out la diagonale da posto 4 di.21-14 Mani out Rivers.21-13 MUROO ANTROPOVA, in aiuto sulla centrale: dice no a Rivers!20-13 Tira lungo Segura, nessun tocco a muro.19-13 Mani out da posto 2 di.19-12 Mani out Bajema.18-12tempo vincente di Varela.18-11tempo okay di Emma Graziani.17-11 Fuori di parecchio il servizio di Baijens.