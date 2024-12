Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: momento critico nelle scelte dell’indiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:09 Lo sguardo diallaera tradisce l’intensità della situazione, la più importante fino a questoper lui in questa tredicesima e penultima partita. Più elevata che mai la posta in gioco: il match è sul 6-6, non c’è possibilità di errore.12:06 Intantoè andato via dallaera, lasciandoda solo a pensare.12:04importante questo, perchépuò scegliere sia la presa en passant che d5 con cambio dei pedoni lì in essere. Per questo sta riflettendo abbastanza, è sotto l’ora e 10 a disposizione adesso (cona quota 44’40”).12:01avrebbe potuto giocare Rh8 seguita da Tg8, molto protettiva del Re, ma non è di quelle mosse che piace giocare a nessuno. In questo senso f5 è molto più umana, impedisce la calata della Donna in g4.