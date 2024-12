Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube 2-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set, 13-13

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY ALLE 17.3022-23 Invasione di Maicon, la Lube è ancora viva in questo set.21-23 Errore dai nove metri anche per Bottolo.21-22 Non passa la battuta di Rafa.20-22 Out il servizio di Boninfante.20-21 Lungo l’attacco dai tre metri di Maicon.19-21 Primo tempo vincente di Pietro.19-20 Sbaglia la battuta Maicon, si interrompe la serie del classe 2004.18-20 Pallonetto vincente di Rafa, ilsi porta avanti di un break.18-19 Mani out di Rafa, c’è il sorpasso dei brasiliani.18-18 Ace Maicon, si torna in parità.18-17 Parallela vincente di Rafa.18-16 Si ferma sul nastro la battuta di Bruno Alves.17-16 A segno con la pipe Lucas Loh.17-15 Pesta la linea dei nove metri Eliezer.16-15 Primo tempo efficace di Eliezer.