Ilrestodelcarlino.it - L’esposizione all’archivio di Stato

Dopodomani, dalle 15 alle 19, apertura straordinaria al pubblico della sezione di archivio didi Camerino; per l’occasione sarà allestita la mostra documentaria "Se una notte d’inverno un viaggiatore: una passeggiata a Camerino nell’800", nell’ambito dell’iniziativa "Aperture straordinarie dei luoghi della cultura", promossa dal Ministero della Cultura al fine di valorizzare il ricco patrimonio librario ed archivistico conservato negli archivi die nelle biblioteche nazionali. Un viaggio “virtuale” tra vicoli, strade e botteghe della città, tra luoghi e fatti, più o meno conosciuti, che caratterizzarono la vita cittadina del XIX secolo, accompagnato dalla lettura di alcuni documenti originali conservati in archivio. Alle 16.30 conferenza promossa dallo staff dell’Archivio in collaborazione con l’Archeoclub sede Marca di Camerino.