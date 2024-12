Iodonna.it - Le chiavi degli appartamenti sono state consegnate a 8 associazioni impegnate come Centri Anti Violenza e Case Rifugio. La misura prevede, per ora, ma aumenteranno, 64 appartamenti per sostenere le donne vittime di violenza domestica nel loro percorso di rinascita

A 20delladi genere, la Regione Lombardia ha consegnato le primedi altrettalloggi Aler di Milano (a ottoche gestiscono). Per, il suono di una chiave che gira nella serratura rappresenta l’apertura di una porta verso la libertà e la sicurezza. L’impatto devastante dellasul cervello delle: lo studio italiano Xdi genere: una casa sicura per ventimaltrattate«Queste mura nonsolo mattoni e cemento – ha sottolineato durante la presentazione, l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini –fondamenta per una nuova vita».