La grande promessa del calcio serbo

Agli occhi di qualcuno, soprattutto tra i tifosi del Barcellona, Andrija Maksimovi? potrebbe già avere, suo malgrado, l’aria dello sbruffoncello. A inizio novembre, alla vigilia della partita di Champions League tra i blaugrana e la Stella Rossa, l'allenatore Vladan Milojevi? aveva deciso di portarlo con sé in sala stampa per la classica conferenza pre-partita. Maksimovi? è un classe 2007 ed era naturale che i giornalisti gli chiedessero del confronto con i suoi coetanei più famosi, Cubarsí e Lamine Yamal, che avrebbe affrontato il giorno dopo. Probabilmente senza nessuna malizia, come si converrebbe a un diciassettenne, dopo aver detto che si tratta di due giocatori fantastici, Maksimovi? si era permesso di dire di voler «dimostrare di essere migliore di Lamine Yamal».La partita, come era prevedibile, per la Stella Rossa è finita male: 2-5 per il Barcellona, con Maksimovi? che ha potuto toccare poco e niente il pallone.