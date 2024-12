Inter-news.it - Inzaghi: «Non la solita Inter. Giocato per il pareggio? Mai! Acerbi…»

dopo Bayer Leverkusen-terminata 1-0, in conferenza stampa ha parlato con grande rammarico della partita. Il tecnico ha provato a dare una spiegazione.DOPO BAYER LEVERKUSEN-– CONFERENZA STAMPANegli ultimi minuti qualcosa è cambiato, cosa è successo?Dovevamo fare di più, la proposta offensiva non è stata buona. Sappiamo che l’approccio è stato meglio per loro dove c’è stata l’occasione della traversa. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina, sbagliando l’ultimo passaggio negli ultimi venti metri. Abbiamo avuto poca qualità contro una squadra di questo valore. Dovevamo fare di più, invece nel secondo tempo siamo calati, ma anche loro. Questo non cambia il percorso fatto qui. Alla fine delle partite di domani saremo tra le prime otto, poi la qualificazione sarà in mane nostre.