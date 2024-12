Il nuovo accordo di J J Abrams con la Warner Bros e i progressi del film su Superman rivelati dal rapporto sulla DC

Leggi su Cinefilos.it

Ildi J.J.con lae idelsudalDCIldi J.J.suviene aggiornato in vista del capitolo dell’Universo DC del 2025 grazie a unsull’del creatore con la. Uno dei registi che ha unglobale con la. Discovery da diversi anni è, in quanto era destinato a gestire anche una serie di proprietà DC per lo studio. Tuttavia, con l’Universo DC di James Gunn ora in corso come priorità principale per i DC Studios, il futuro dicon il marchio di supereroi è rimasto un mistero.In undi Variety, il futuro di J.J.con la. Discovery è stato affrontato, in quanto il suo “team ha tranquillamente chiuso un patto di produzione più modesto con lo studio che, secondo le fonti, copriràe TV ”, includendo anche un aggiornamento sul suosu