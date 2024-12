Nerdpool.it - I Delitti del Barlume: il trailer e data d’uscita delle nuove storie in arrivo su Sky e NOW!

Le commedie a tinte gialle tornano su Sky: i nuovi episodi de IdelLa collection Sky Original più amata dai fan, Idel, è pronta a tornare con la sua dodicesima stagione, portando con sé treavvincenti e ricche di humor. La serie, liberamente ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW dal 13 gennaio 2025, con un appuntamento ogni lunedì.I titoli e i registiLe treavventure, dal titolo:Non è un paese per bimbiGatte da pelareSasso carta forbiciVedranno alla regia Roan Johnson (produttore creativo della serie) per i primi due episodi e Milena Cocozza per il terzo. Alla sceneggiatura si conferma un team di talento composto da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.