Napolipiu.com - Fiorentina, rottura Biraghi-Palladino: il capitano chiede la cessione

: illa">Il terzino viola ha abbandonato l’allenamento dopo essere stato escluso dai titolari.Clima teso in casa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Pasquale Garro di Calciomercato.com attraverso il suo profilo X, si sarebbe verificato un duro confronto tra Cristianoe il tecnico Raffaele.Il terzino sinistro viola, accostato nelle ultime ore al Napoli come possibile sostituto di Leonardo Spinazzola, avrebbe reagito male all’esclusione dall’undici titolare durante l’allenamento di ieri.“Lo screzio traè nato alla distribuzione delle pettorine”, rivela Garro. “Dopo aver capito di non rientrare tra i titolari,avrebbe lasciato nervosamente il campo senza rivolgere parola a nessuno.