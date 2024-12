Gamberorosso.it - Ecco cosa è successo tra il ristoratore di Ancona, Pieraccioni e Siani: "Pagare con una foto? Era uno scherzo"

«Sai conti paghiamo? Con due!» Impossibile non immaginare Alessandro, con il suo accento partenopeo, e Leonardo, con il tipico sarcasmo toscano, mentre propongono al titolare di un ristorante delle Marche di saldare il conto con un paio di scatti. Una battuta, certo, nata per gioco durante una cena tra amici. Eppure, la reazione del proprietario è stata tutta un programma: «Non vi voglio più vedere qui!». L’episodio, raccontato dai due attori a Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio, è diventato virale, ma non tutto è vero..La cena traadL’aneddoto risale alla scorsa estate, quando i due attori, Leonardoe Alessandro, si trovavano nelle Marche, precisamente ad, per le riprese del loro ultimo film, "Io e te dobbiamo parlare" (la pellicola, diretta da Alessandro, uscirà nelle sale italiane il 19 dicembre 2024).