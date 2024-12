Tuttivip.it - “Devo parlare con la mamma di Shaila”. L’annuncio di Lorenzo scuote il Grande Fratello: cosa succede

Durante l’ultima puntata del2024, andata in onda lunedì, alcune dichiarazioni della signora Luisa, madre diGatta, hanno sollevato non poche discussioni. La madre della giovane ha espresso dubbi e preoccupazioni nei confronti diSpolverato, con cui sua figlia ha iniziato una relazione. Luisa ha manifestato apertamente la sua disapprovazione, affermando di considerarlo un giocatore e una persona non autentica. Inoltre, quasi sottovoce, ha insinuato la possibilità chefosse omosessuale, un’ipotesi che ha aggiunto ulteriore tensione alla situazione.Le affermazioni di Luisa non hanno lasciatoindifferente. Il giovane, visibilmente colpito, ha trascorso la giornata riflettendo e ha poi deciso di confidarsi con Jessica Morlacchi. Parlando con lei,ha condiviso il suo desiderio di dimostrare alla madre diche si sbaglia sul suo conto.