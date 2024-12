Iodonna.it - Delicato completo in tweed per la regina, che con Felipe VI ha incontrato il presidente Mattarella al Quirinale

Leggi su Iodonna.it

Inizia con classe il viaggio di Stato in Italia di Letizia di Spagna e di reVI. Dopo l’arrivo a Roma e l’incontro all’ambasciata e all’Accademia reale di Spagna, la sovrana ha debuttato con un look impeccabile, che non ha lasciato indifferenti i presenti. Il viaggio è iniziato con un incontro al, dove i reali iberici sono stati ricevuti dalSergioe dalla first lady, sua figlia Laura. Letizia di Spagna, i look e gli accessori day/night più belli per la visita di Sergioguarda le foto Un look anni ’80 rivisitato da Letizia di SpagnaPer il suo primo impegno ufficiale, Letizia ha scelto un look firmato Carolina Herrera, che mescola con gusto eleganza senza tempo e modernità.