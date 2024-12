Liberoquotidiano.it - Daniele Pecci, "Io scorretto come Oscar Wilde"

La lezione di, a 125 anni dalla morte, è ancora attuale per non dire profetica ma i suoi eredi della comunità lgbtq+ schiavi del politically correct non hanno capito che l'esasperazione di un «doversi identificare a tutti i costi alla fine, anziché portare alla liberazione diventa in realtà una prigione» perché «la vera lotta alle discriminazioni si fa in maniera diversa».da stasera e fino al 22 dicembre al Teatro Parioli di Roma darà un saggio di tutto ciò con Divagazioni e delizie testo teatrale di John Gay, una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo. L'opera nasce totalmente da scritti di. Un testo che, 54 anni 35 dei quali trascorsi in scena, ha tradotto, curandone anche la regia, e interpreterà in tutta Italia fino al prossimo marzo. L'attore è amatissimo per i suoi ruoli nelle grandi fiction (Il bello delle donne, Orgoglio, Cuori, Le indagini di Lolita Lobosco).