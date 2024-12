Amica.it - Da Zucchero a Elisa, da Ed Sheeran a Johnny Depp, stasera in tv c'è la prima parte di “Andrea Bocelli 30: The Celebration”. Scaletta e ospiti

La scorsa estate a Lajatico c’è stato un via vai di star mondiali della musica più intenso del solito. Erano tutti lì per duettare connel concerto evento che celebrava i suoi 30 anni di carriera. Dove e quando vedere “30: The”Quel concerto è diventatoun film. E ora un programma tv diviso in due serate.in tv su Canale 5 alle 21.20 va in onda ladi30: The(la seconda sarà mercoledì 18 dicembre), condotta da Michelle Hunziker. Lo spettacolo è visibile anche su Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset.Per celebrare il trentennale di carriera del tenore italiano più famoso del mondo è stato allestito uno spettacolo incredibile.