Giornalettismo.com - Come sono stati calcolati gli 887 milioni di euro di evasione dell’IVA da parte di Meta

Leggi su Giornalettismo.com

Dopo quasi due anni, è stata chiusa l’inchiesta – condotta dalla Procura di Milano – sulla presuntadadia partire dal 2015 fino al 2021. Secondo l’indagine aperta nei confronti dei responsabili legali della holding proprietaria delle piattaforme Facebook, Instagram, Threads e Whatsapp, non sarebberoversati al fisco italiano ben 887di(nel periodo in esame), cifra relativa al calcolo basato sull’imponibile di quasi 4 miliardi di. Il tutto è relativo all’acquisizione dei dati personali degli utenti italiani (a cui, per la prima volta nella storia, è stato dato un valore economico e, di conseguenza, fiscale) in cambio della fruizione delle piattaforme “gratuita”. LEGGI ANCHE > La maxi-fiscale da 887dicontestata aUn “gratis” che gratis non è.