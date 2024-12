Combinazioni Inter e Atalanta Champions League | quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi

Leggi su Sportface.it

L’e l’perdono per la prima volta in questa edizione dellanella sesta giornata del maxi girone unico e ora la strada per glidi finale si fa leggermente più in salita: andiamo a scoprire di seguito lecomplete.Difficile lo era già per la Dea, visto che sul suo cammino c’erano sia il Real Madrid (che stasera è passato per 2-3) che il Barcellona più avanti, mentre per i campioni d’Italia in carica, visto lo scontro comodo con lo Sparta Praga del prossimo turno, ci sarà poi da prendersi uncino col Monaco per la quasi certezza degli. Le due squadre, lo ricordiamo, sono già aritmeticamente qualificate almeno per gli spareggi (in realtà, uno 0.02% di probabilità di non passare ci sono ancora per i bergamaschi), dunque chiuderanno di sicuro tra le prime 24 squadre.