Ilgiorno.it - Coltellata alla schiena per un debito di droga. Preso l’aggressore

Leggi su Ilgiorno.it

Aveva pagato lo stupefacente con soldi falsi. Ma quando lo spacciatore se ne è accorto ha reagito con violenza. Dopo aver rimediato un coltello si è messoricerca dell’uomo che lo aveva truffato per vendicarsi. E quando lo ha trovato lo ha colpito. Una ferita profonda ed estesa che ha causatovittima, un trentacinquenne tunisino, la perforazione del polmone e la frattura di alcune costole (lesioni guaribili in sessanta giorni). L’episodio il 1° dicembre a Villa d’Almè. Il presunto autore è stato arrestato dai carabinieri di Zogno. È un giovane marocchino irregolare, risponderà di tentato omicidio pluriaggravato. Le indagini sono state condotte attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di informazioni che hanno consentito di risalire all’auto usata dall’indagato per arrivare sulla scena del crimine e poi fuggire.