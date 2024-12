Lanotiziagiornale.it - Codice della strada, niente rincari per le multe nel 2025: cosa cambia e per quali sanzioni non scatta l’aumento

Lenon aumenteranno. Per ilgli automobilisti e i motociclisti sanzionati non vedranno crescere lein caso di mancato rispetto del. Il governo ha infatti deciso, con il decreto Milleproroghe, di congelare per un anno gli aumenti legati all’inflazione.Il rincaro delleslitta quindi di un anno, con uno stop per tutto il. A stabilirlo è un comma dell’ultima versione del Milleproroghe, licenziato negli scorsi giorni in Consiglio dei ministri. In sostanza, ivengono rinviati al 2026, salvo ulteriori proroghe., rinviatodelleIl comma inserito nel Milleproroghe aggiunge l’annoai due precedenti, nei“in considerazione dell’eccezionale situazione economica è sospeso l’aggiornamento biennale delleamministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.