Chiaravalle, sabato in scena Xanax tra risate e beneficienza

(Ancona), 11 dicembre 2024 – Attesa nel finesettimana per il doppio appuntamento solidale, per contrastare lo spreco di cibo, assieme alla campagna “A Natale siamo tutti più buoni”, giunta alla sesta edizione e promossa dall’associazione Foodbuster.prossimo alle 21:15, il Teatro Giacconi di(ex Valle) sarà il palcoscenico dello spettacolo dal titolo "", ovvero un brillante psicodramma messo indall'associazione Claet Aps con la regia di Davide Giovagnetti, “un’opera intensa e coinvolgente, che offrirà una serata ricca di emozioni,e riflessioni. L’evento promette di “unire il divertimento alla solidarietà” come spiegano gli organizzatori. E’ possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero: 071 7451020, a questi orari: martedì 17:30-20:00, venerdì 10:00-12:30, e il giorno precedente lo spettacolo, 17:30-19:30.