Ilfattoquotidiano.it - Chiara Galiazzo canta la sua canzone “Valore” che è stata scartata al Festival di Sanremo 2025. I fan sui social si ribellano: “Non meritava l’esclusione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Allora ragazzi sonosegata anche quest’anno ma ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questaperché fighissima“. Cosìha commentato la sua esclusione dalla lista dei 30 Artisti in gara al prossimodi, al via l’11 febbraio prossimo. Così lante ha voluto presentare lainedita nel programma della mattina di Rai Due “Binario 2”. I commenti di fan e ascoltatori sono quasi unanimi e positivi.C’è chi dice: “È tutta roba di case disco, stream e numeri su cui decidono di puntare quell’anno. Purtroppo per lei, un talento così pulito, delicato e cristallino al momento non dice nulla a quelli che la musica la ascoltano sulle piattaforme”, ma anche “è bravissima e le sue canzoni sono sempre state belle!”, “ha fatto benissimo ad avere il coraggio di uscire con il brano presentato a”.