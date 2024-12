Inter-news.it - Campionato Primavera 1, anticipi e posticipi dell’Inter 18ª e 19ª giornata

Dopo la vittoria contro i pari età del Bayer Leverkusen in UEFA Youth League, l’Interha ricevuto oggi comunicazione di data e orario per le sfide per la 18ª e la a 19ªcontro Juventus e SassuoloPERCORSO – L’Interfesteggia il grande percorso in UEFA Youth League con sei vittorie su sei gare giocate, ultima quella di ieri contro i pari età del Bayer Leverkusen. Nel mentre occhi anche al, dove oggi sono usciti gli orari, glie idella diciottesima e della diciannovesima, che si terranno nel weekend del 4-5 gennaio e dell’11-13 gennaio. Di seguito il programma completo, comprese le due sfide per i nerazzurri contro Juventus e Sassuolo.1, IL CALENDARIODELLA 18ª E DELLA 19ªDICIOTTESIMA1Cesena-Torino sabato 4 gennaio ore 11Lecce-Cagliari sabato 4 gennaio ore 11Milan-Lazio sabato 4 gennaio ore 11Fiorentina-Empoli sabato 4 gennaio ore 13Juventus-Inter sabato 4 gennaio ore 13Bologna-Atalanta sabato 4 gennaio ore 15Genoa-Monza sabato 4 gennaio ore 15Roma-Hellas Verona domenica 5 gennaio ore 11Cremonese-Udinese domenica 5 gennaio ore 13Sassuolo-Sampdoria domenica 5 gennaio ore 15DICIANNOVESIMA1Atalanta-Milan sabato 11 gennaio ore 13Lazio-Juventus domenica 12 gennaio ore 11Cagliari-Cremonese domenica 12 gennaio ore 13Empoli-Cesena domenica 12 gennaio ore 13Monza-Bologna domenica 12 gennaio ore 15Udinese-Fiorentina domenica 12 gennaio ore 15Hellas Verona-Lecce lunedì 13 gennaio ore 12Torino-Roma lunedì 13 gennaio ore 14Sampdoria-Genoa lunedì 13 gennaio ore 16Inter-Sassuolo lunedì 13 gennaio ore 18Qui la classifica del