Ilrestodelcarlino.it - Bolletta vera, finto saldo. Tabaccaio denunciato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una signora va a pagare ladalma lui intasca i soldi e poi vende la tabaccheria: ex commerciantedalla polizia locale al termine di una dettagliata indagine. L’uomo dovrà rispondere di appropriazione indebita per aver indebitamente trattenuto il denaro consegnato da una cliente per il pagamento di una. I fatti risalgono a qualche settimana fa quando una donna era entrata in tabaccheria per saldare l’importo di un’utenza casalinga. L’esercente ha ritirato i soldi, 126 euro in tutto, e consegnato alla cliente l’attestazione di avvenuto pagamento che, ad un accurato controllo, risultava per nulla corrispondente a quanto dovuto. La donna si è così recata al comando di polizia locale per sporgere querela. Contestualmente all’indagine in corso, il titolare della tabaccheria aveva provveduto a vendere l’attività commerciale.