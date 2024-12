Biccy.it - Belen e Cecilia aggiornano sulle condizioni del padre dopo l’incendio

Una settimana fa Gustavo Rodriguez è stato coinvolto in un brutto incendio scoppiato in un capannone utilizzato come deposito a Gallarate. L’uomo è riuscito a uscire dall’edificiopochi minuti e alcuni operai di altri laboratori vicino l’hanno visto correre fuori con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme. I soccorsi sono intervenuti subito e hanno trasportato ildiimmediatamente all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi trasferirlo al Niguarda di Milano. I medici hanno fatto sapere che l’uomo ha presentato gravi ustioni sul 10% del corpo, ma che non sono stati compromessi organi vitali: “Non è in pericolo di vita. Adesso si trova nel reparto grandi ustionati. Le ustioni sono concentrate su volto e arti e le suesono stabili, ma lui resta sotto stretta osservazione“.