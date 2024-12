Inter-news.it - Bastoni: «Partita equilibrata. Dispiace per il finale!»

Leggi su Inter-news.it

Alessandroha parlato nel post-di Bayer Leverkusen-Inter, sfida vinta dai tedeschi con il punteggio di 1-0. Queste le sue dichiarazioni.LE PAROLE – Così Alessandroa Sky Sport al termine di Bayer Leverkusen–Inter, match conclusosi 1-0 a favore dei tedeschi: «, loro hanno una grande fase difensiva. Ci assomigliano molto come filosofia, è stata unadi grande sacrificio.solo per il gol preso alla fine».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «per il!»)© Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati