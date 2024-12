Oasport.it - Basket femminile: Schio incerottata ma vincente in Eurolega, lo Zabiny Brno cede dopo una vana rimonta

Leggi su Oasport.it

Inizio di seconda fase di2024-2025per il Famila. Nel nuovo girone E erano importanti i due punti con lo, e questi arrivano con un 76-68 che vale molto anche in virtù dei tanti infortuni in casa scledense. Del resto, sono fuori per guai vari Juhasz, Sottana e Crippa, ma i 23 di Kitija Laksa, i 18 di Janelle Salaun e i 10 con 11 rimbalzi di Olbis Andrè fanno il loro. Dall’altra parte top scorer Nikolina Knezevic, 17 anni e 15 punti in una partita d’alta importanza per, ma si segnalano anche i 10 e 11 rimbalzi di Steph Kostowicz.I primi minuti vedono parecchi problemi offensivi da parte del Famila, se non altro perchéha una fortissima vocazione difensiva sul lato fisico. Risultato: sono pochissimi i tiri facili presi dalla squadra di casa, che per quasi 4 minuti ha un solo canestro dal campo, quello di Laksa.