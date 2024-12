Calciomercato.it - Atalanta, l’orgoglio di Gasperini: “Contento di questa serata. Sconfitta che ci insegna tanto”

Il tecnico della Dea amaro per il ko con Ancelotti, ma anche particolarmente orgoglioso e fiducioso per l’mento che tutto l’ambiente può trarneL’esce dal Gewiss Stadium con tantissimi rimpianti, perché gioca alla pari contro i fenomeni del Real Madrid e sfiora pure il pareggio nel finale. Il risultato dice 3-2 per i Blancos di Carlo Ancelotti, bravi e anche un po’ fortunati in alcuni frangenti come la rete del raddoppio di Vinicius.Gian Piero– calciomercato.itUn ko al termine di una partita bellissima, che lascia comunque orgoglioso Gian Piero: “Belli i complimenti, entrambe abbiamo voluto giocare, nessuna perdita di tempo o simulazione. Tutte e due hanno voluto vincere con le proprie forze, per noi c’è un po’ di delusione ma ci riprendiamo subito. Di sicuro da serate così impariamo sempre, una virgola ci manca sicuro ma è motivo ulteriore per prepararsi, abbiamo giocato comunque contro grandi campioni.