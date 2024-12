Bergamonews.it - Svolta per la “strettoia” di Berbenno: mezzo milione dalla Regione per strada più larga, marciapiede e parcheggi

. Si può ben dire che è una data storica per i molti significati che rappresenta nella circolazione e quindi nella vita, nella fluidità, nella sicurezza per tutti gli utenti che transitano lungo Via Papa Giovanni a, l’antica Ca’ Locatelli.Laha dato disco verde allo stanziamento di un credito didi euro per la demolizione di tre stalle, con una serie di notevoli migliorie collaterali. L’intervento, in sinergia tra-Provincia e Comune, consentirà l’ampliamento del campole sulla SP 32, la realizzazione di undegno di tale nome, la creazione di un’area-di cui c’è necessità comprovata.Si può parlare di un’attesa che si protrae da alcuni decenni. L’opera ha figurato spesso nei vari programmi elettorali, almeno da quando le tre stalle erano chiuse, dopo essere state in esercizio per un tempo che è difficile storicizzare, sicuramente da inizio secolo.