Siracusa, 40enne accoltellato a morte fuori casa | Un 16enne confessa l'omicidio. Cos'è successo

Si chiama Christian Regina ed è statomortalmente davanti alla porta disua. Il killer hato: ha solo 16 anniNella tarda serata del 9 dicembre, aun uomo è stato mortalmentedasua in via Italia, nella zona nord della città siciliana. Si chiamava Christian Regina, aveva 40 anni e di lavoro era un operatore al mercato ortofrutticolo: dopo poche ore dalla sua, unhato di essere l’autore materiale delucciso: unhato (cityrumors.it / ansafoto)Al momento, non è chiaro se al momento dell’accoltellamento che poi gli ha tolto la vita Christian Regina stesse rinndo o uscendo. In ogni caso, la coltellata è stata brutale e, riverso a terra, ogni soccorso è stato per lui vano.