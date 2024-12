Lettera43.it - Ramy Elgaml, due carabinieri indagati per depistaggio e favoreggiamento

Leggi su Lettera43.it

Duesono stati iscritti nel registro degliper i reati di frode processuale ee perpersonale nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di, il ragazzo di 19 anni caduto dallo scooter durante un inseguimento dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Nell’inchiesta era già stato indagato per omicidio stradale il carabiniere che guidava la macchina che ha inseguito il giovane. Accusa contestata anche al 22enne che guidava lo scooter (era seduto dietro), arrestato per resistenza. Le accuse, in vista degli accertamenti, si riferiscono alla presunta cancellazione di un video registrato con il cellulare da un testimone oculare e a condotte che avrebbero così «favorito» il militare al volante della macchina coinvolta.Articolo completo:, dueperdal blog Lettera43