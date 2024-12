Gqitalia.it - Queste sono le sciarpe su cui puntare adesso per fare il vero salto di qualità

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La stagione delleè ufficialmente arrivata. Statisticamente, una bella sciarpa morbida è l'accessorio più rimpianto ingiornate gelide, tra temporali e raffiche di vento. Nonsolo utili per scongiurare l'ennesimo mal di gola: leda uomo dell’inverno 2024/25anche dav, davbelle.Via libera ai colori e alla fantasie: righe, quadri, tartan o con i loghi all over. Una sciarpa nera risolve molti problemi, ma cigiornate che hanno bisogno di una tinta vitaminica, come il verde prato o l’azzurro. Abbiamo selezionato i modelli più caldi, soffici e avvolgenti per ogni stile: dalla sciarpa in cashmere senza tempo a quella imbottita effetto piumino, dalla sciarpa knitted a quella in mohair, senza dimenticare i modelli di lusso e quelli budget friendly.