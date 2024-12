Iodonna.it - Questa sera verrà ricostruito l'omicidio di Carlo Domenico Lo Duca per il quale sono stati condannati all'ergastolo la moglie e l'amante di lei

Prosegue su Rai 3 – staalle 21.20 – la nuova stagione di Amore criminale, il programma che, dal 2007, racconta storie di femminicidio e omicidi in famiglia. Al timone del programma l’attrice Veronica Pivetti, già conduttrice della trasmissione dal 2017 al 2021. Nella puntata di stal’diLo, imprenditore siciliano ucciso dallae dall’di lei, nonché migliore amico di Lo, nel 2019. Femminicidi, inaugurata la panchina rossa al Senato X Leggi anche › Nuova stagione di “Amore criminale” su Rai 3, con il ritorno alla conduzione di Veronica Pivetti Amore criminale 2024, il programma su Rai 3 condotto da Veronica PivettiIdeato dalla giornalista Matilde D’Errico, Amore criminale racconta, in ogni puntata, storie di omicidi maturati in ambito familiare.