Cityrumors.it - Qual è il miglior panettone 2024? Grandi sorprese nella Top Ten

Leggi su Cityrumors.it

Come ogni anno Altroconsumo ha provveduto a stilare una classifica deii panettoni del supermercato: non mancano leNatale si avvicina. E con lui, non può mancare la tradizionale classifica di Altroconsumo, quella dedicata ai panettoni da supermercato. Una graduatoria da sempre molto attesa per guidare i consumatori nelle scelte traità, gusto e prezzo. Quest’anno, l’associazione ha valutato 12 panettoni e 8 pandori, sottoponendoli a un doppio test: analisi di laboratorio per verificarne la conformità ai disciplinari e l’assenza di muffe o microrganismi indesiderati, seguita dal giudizio di una giuria mista di pasticceri ed esperti.è ilTop Ten – Cityrumors.itIl risultato, per quanto riguarda i panettoni, è una top ten che riservache delusione, conmarchi in difficoltà e un trionfo del rapportoità-prezzo.