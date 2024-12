Pio Stellaccio | intervista all’Enzo Scanno de L’Amica Geniale 4

Leggi su Cinefilos.it

Piode4Unico rappresentante di un’umanità compassionevole e morale, Enzoè senza dubbio uno dei migliori personaggi della saga de. Abbiamo parlato di questo e di altro con Pio, interprete dell’Enzo adulto in “Storia della Bambina Perduta“.a PioLa rappresentazione di un uomo risolto, che è in grado di amare totalmente e senza riserve la compagna che sceglie per la vita e che è anche in grado di capire quando lasciarla andare. Un padre che fa del suo meglio, nonostante le situazioni complicate con cui entra in contatto. Un essere umano morale e solido, che cerca di fare la scelta giusta, ha ambizioni ma conosce anche i suoi limiti, un uomo contento di quello che ha e capace di custodire il bene in un mondo votato alla violenza.