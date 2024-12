Quotidiano.net - Pbf, in perdita la holding di Paolo Berlusconi: rosso di oltre 6 milioni

Milano, 10 dicembre 2024 –e Pbf insecondo il bilancio riguardante l’anno 2023. La, fondata ormai quarant’anni fa, appartiene per il 52% direttamente all’imprenditore milanese e per il 48% alla Luna srl, azienda di cui lo stessopossiede le intere quote. Il bilancio dell’anno 2023 si è chiuso nella parte ordinaria con unadi 6,3di euro, da sommare di conseguenza ai circa 510mila euro di passivo scaturito da esercizi precedenti. Riconfermato, in contemporanea, il cda uscente che alla presidenza vede la figlia Alessia. Ritorna ilIl disavanzo tra lae il passivo ricavato dai precedenti esercizi è stato risanato alla voce “versamento soci” per circa un milione e per merito del versamento degli azionisti effettuato lo scorso anno in conto capitale.