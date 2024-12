Ilfattoquotidiano.it - Luigi Mangione accusato dell’omicidio del Ceo Brian Thompson, ucciso a colpi di pistola a New York

Il 9 dicembre era stato fermato in Pennsylvania per accuse legate al possesso di armi da fuoco. Ma ora perè stata formalizzata l’incriminazione per l’omicidio del Ceo di UnitedHealthcareil 4 dicembre a Manhattan di fronte ad un albergo di Manhattan dove doveva partecipare ad una riunione del gruppo. E così, dopo cinque giorni, finisce la caccia all’uomo. Il 26enne è stato arrestato ieri dopo che un dipendente di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania, lo ha riconosciuto e ha chiamato il 911. Secondo la polizia, il giovane “ha iniziato a tremare” quando la polizia gli ha chiesto se fosse stato a Newdi recente. È rimasto in carcere in Pennsylvania, dove è statodi possesso di un’arma da fuoco senza licenza – unafatta in casa con una stampante 3D e un silenziatore cheaveva in uno zaino -, falsificazione e fornitura di falsi documenti d’identità alla polizia.