LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Razzetti argento e record italiano nei 200 misti! Attesa per le staffette. Piovono primati mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO18.57: Al via la terza serie dei 1500 stile libero uomini. C’è De Tullio al terzo posto dopo due serie. Questi i protagonisti:1 TUNCELLI Kuzey TUR 30 AUG 2007 14:38.612 JOHANSSON Victor SWE 13 SEP 1998 14:35.413 MARTYNYCHEV Kirill NAB 5 MAY 2002 14:25.244 SARKANY Zalan HUN 15 OCT 2003 14:23.315 JAOUADI Ahmed TUN 30 MAY 2005 14:24.686 JOLY Damien FRA 4 JUN 1992 14:28.867 IMAFUKU Kazushi JPN 21 MAY 2007 14:36.328 WIFFEN Nathan IRL 14 JUL 2001 14:38.7518.49: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Kos, Lifintsev, Stokowski, Mora, Samusenko, Van Renen, Cooper, Tierney18.48: Al di sotto delle attese l’azzurro Bacico con 50?61, è settimo ed eliminato. Vince Kos con 49?03, davanti a Lifintsev con 49?07, terzo Tierney con 50?0318.